Минздрав Украины обещал дополнительные поставки COVID-вакцины из Индии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире производитель вакцин - индийская компания Serum Institute - дополнительно поставит Украине 5 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax, заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

Он написал в своем фейсбуке, что общий объем вакцины NovaVax, который ожидается на Украине, на данный момент составляет 15 млн доз. Первые поставки этого препарата в страну запланированы на июль 2021 года.

17 февраля Степанов заявлял, что Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии. Предполагалось, что вакцинация стартует до конца прошлой недели. Пока она в стране не началась.

20 февраля сообщалось, что Индия предоставит Украине первый транш из 500 тыс. вакцин от COVID-19 собственного производства "в ближайшее время". Речь шла о вакцине COVISHIELD производства Serum Institute India.

На Украине идет расследование Национального антикоррупционного бюро по поводуу возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19. Степанов отмечал, что оно негативно повлияет на переговоры с производителями.

Российские вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V", Киев регистрировать отказался, потому что "РФ навязывает свою вакцину для усиления влияния" и ведет посредством вакцин "политическую пропаганду".