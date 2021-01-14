НИИ гриппа им. Смородинцева провел первое исследование COVID-19 у кота

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - НИИ гриппа имени Смородинцева провел первое в России генетическое исследование коронавируса, который выявили у домашнего кота в Петербурге. Об этом институт сообщил на своей странице ВКонтакте.

"Наиболее вероятно источником заражения домашнего животного стали хозяева, которые заболели раньше и перенесли подтвержденную коронавирусную инфекцию COVID-19 в легкой форме. У животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи", - отмечают в НИИ.

У кота взяли мазки, выделенные возбудители болезни оказались идентичными тем, что были обнаружены у хозяйки животного. "Секвенированые штаммы показали, что они относятся к наиболее распространенному и циркулирующему в России клайду GR и не несут каких-то специфических замен, отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей", - подчеркивают в институте.

Сейчас состояние заболевшего кота оценивается как стабильное, он выздоравливает и к нему вернулся аппетит.

В НИИ подчеркивают, что случаи заражения домашних животных регистрировались с самого начала пандемии. Кошки переносят "Кошки переносят инфекцию с разной степенью тяжести, и в абсолютном большинстве зарегистрированных случаев животное поправляется", - сообщают специалисты.

На данный момент есть основания полагать, что кошки заражаются коронавирусом от людей и сами не могут передавать вирус ни человеку, ни сородичу.