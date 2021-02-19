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Харьковский университет Воздушных сил возобновил полеты Ан-26

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Харьковский национальный университет Воздушных сил (ХНУВС) сообщил, что возобновил командирские тренировочные полеты на самолетах Ан-26.

Целью полетов названы поддержание и совершенствование навыков руководящего состава в организации, проведении и обеспечении полетов.

"Самолеты Ан-26 после длительного перерыва начинают полеты по отработке полета на имитацию отказа двигателя и выполняют посадку на одном двигателе", - сообщил в видеокомментарии замкомандира воинской части по летной подготовке Роман Куценко.

Учебные полеты на Ан-26 прекратились с 26 сентября 2020 года. Днем ранее на аэродроме воинской части в Чугуеве самолет такой модели разбился при заходе на посадку. На борту было 27 человек, семь офицеров Харьковского университета воздушных сил и курсанты. 25 человек погибли на месте, еще один курсант умер от травм в больнице.

Уголовное дело по факту катастрофы было возбуждено по статье о нарушении правил полетов, повлекшем катастрофу и тяжелые последствия.

Позднее глава комиссии правительственной комиссии по расследованию катастрофы Олег Уруский назвал среди главных ее причин системные нарушения правил выполнения полетов в университете и слабую подготовку экипажу к действиям в особых ситуциях. Непосредственной причиной катастрофы он назвал потерю самолетом скорости на предпосадочной прямой, из-за чего он стал заваливаться и столкнулся с землей.

Харьков Ан-26 Роман Куценко Украина

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