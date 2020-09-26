На месте крушения Ан-26 на Украине нашли тела всех погибших

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В районе крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области обнаружены тела еще двух погибших, сообщает в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы в Харьковской области найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - указывается в сообщении.

Всего в самолете находились 27 человек. Таким образом, обнаружены тела всех погибших.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить полеты Ан-26 до выяснения причин катастрофы самолета в Харьковской области, сообщил в субботу заместитель главы офиса президента Олег Татаров. Как он отметил в эфире телеканала "Украина-24", "и министр обороны, и руководитель Генерального штаба поручение уже начали выполнять".

Самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины разбился накануне вечером при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская область). Он выполнял учебно-тренировочный полет. На борту самолета находились 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины имени Кожедуба.

Как сообщил в субботу министр обороны Украины Андрей Таран, Ан-26 мог зацепиться крылом за землю.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в стране дня траура 26 сентября в связи с авиакатастрофой.