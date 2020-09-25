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Пилот упавшего под Чугуевом Ан-26 сообщал об отказе двигателя

Пилот упавшего под Чугуевом Ан-26 сообщал об отказе двигателя
Фото: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пилот самолета Ан-26 Воздушных сил ВС Украины, упавшего в пятницу вечером под Чугуевом в Харьковской области Украины, незадолго до падения сообщил об отказе одного двигателя.

"По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор" - сказал журналистам глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, приехавший на место авиакатастрофы.

При этом он уточнил, что для опытного летчика - это "не критическая ситуация".

"Что произошло потом - будет устанавливать следствие", - добавил Кучер.

Вечером 25 сентября в Харьковской области Украины при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. После падения самолет загорелся. На данный момент известно о 22 погибших и двух пострадавших, они госпитализированы с тяжелыми ожогами.

Всего на борту Ан-26 находились 28 человек, в том числе курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Спасатели продолжают искать погибших и пострадавших.

По предварительной информации, полет был учебным.

Для выяснения всех обстоятельств и причин катастрофы создана государственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Олег Уруский.

В субботу в Харьковскую область приедет президент Украины Владимир Зеленский.

Украина Харьковская область Чугуев

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