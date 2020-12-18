Главкома ВВС Украины заподозрили в халатности после крушения Ан-26 под Харьковом

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований Украины уведомило о подозрении командующего ВВС страны Сергея Дроздова, руководителя полетов и командира воинской части по делу о крушении 25 сентября самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этм сообщил начальник отдела ГСУ ГБР Вадим Примайчок.

По его словам, следствие считает, что Дроздов в этой ситуации халатно отнесся к исполнению служебных обязанностей, что и привело к трагедии.

Также он уточнил, что под подозрение попали руководитель полетов воинской части, который в день катастрофы осуществлял управление полетами, командир части, который с нарушениями утвердил план полетов.

25 сентября вечером военный самолет с 20 курсантами и семью офицерами Харьковского университета Воздушных сил разбился при заходе на посадку в аэропорту Чугуева. На месте погибли 25 человек. Двух курсантов госпитализировали, один из них вскоре умер от травм.

Уголовное дело по факту было возбуждено по статье 416 УК (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия).