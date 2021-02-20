Космический грузовик Cygnus вылетел к МКС и уже вышел на орбиту

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - NASA запустило к Международной космической станции космический грузовой корабль Cygnus, ракета-носитель Antares американской компании Northrop Grumman уже вывела его на орбиту.

Запуск состоялся в 12:36 по времени Восточного побережья США (20:36 мск) с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья Виргинии. На штатную орбиту корабль вышел девять минут спустя.

Стыковка Cygnus с МКС запланирована на 22 февраля. Ее проведут путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

"Поймать" корабль предстоит японскому астронавту Соити Ногути, ему поможет американец Майкл Хопкинс, объявили в NASA.

После захвата корабля его уже по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне корабль подведут рукой-манипулятором к МКС для непосредственной стыковки к американскому модулю Unity.

Cygnus запустили по коммерческому контракту NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Корабль доставит на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе еду, оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

На МКС грузовик задержится примерно на три месяца, затем отстыкуется, забрав мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета, в ходе которого будут проводиться эксперименты, по командам с ЦУПа NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это уже 15-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Сейчас на МКС работают командир экипажа станции, космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывшие 17 ноября 2020 года на корабле Crew Dragon компании SpaceX американцы Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японец Ногути.