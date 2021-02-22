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Американский грузовой корабль Cygnus успешно пристыковался к МКС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus в понедельник успешно пристыковался к Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Операция по присоединению "грузовика" к американскому сегменту станции - модулю Unity была завершена в 07:16 по времени Восточного побережья США (15:16 по Москве), отметили в Центре управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас).

Ранее сблизившийся с МКС корабль в 04:38 по времени Восточного побережья США (12:38 по Москве) был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял японский астронавт Соити Ногути при поддержке американского астронавта Майкла Хопкинса. Затем была проведена операция по подводу корабля к американскому сегменту станции - модулю Unity для непосредственной стыковки, которая проводилась по командам из ЦУПа NASA в Хьюстоне.

Cygnus доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Его запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares 20 февраля с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Он совершен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Планируется, что американский "грузовик" пробудет в составе станции около трех месяцев. Cygnus заберет с собой со станции мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета по командам с ЦУПа NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

МКС США Cygnus NASA

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