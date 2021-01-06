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Космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus ("Сигнус") корпорации Northrop Grumman после трехмесячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) в среду отстыковался от нее и отправился в автономный полет, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Операция по отстыковке "грузовика" от американского сегмента станции - модуля Unity была осуществлена по командам из Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне в 10:10 по времени Восточного побережья США (18:10 по Москве). С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль был отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет.

"Грузовик" забрал с собой со станции мусор и отходы общим весом около 2,5 тонн.

После расстыковки Cygnus будет находиться на орбите еще около трех недель для проведения научных экспериментов. В частности, на его борту планируется устроить пожар для изучения условий распространения огня в кабине корабля. Это уже пятое подобное исследование, проводимое НАСА в рамках проекта Saffire на отработавших свое "грузовиках" Cygnus.

26 января по командам из Центра управления полетами Northrop Grumman корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

В рамках миссии CRS-14 "грузовик" был выведен на орбиту 3 октября прошлого года с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома НАСА Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, и 5 октября успешно состыковался с МКС.

Cygnus доставил на станцию около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия осуществлена в рамках коммерческого контракта НАСА по снабжению МКС с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Cygnus МКС НАСА

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