Джонсон предложит сократить время разработки вакцин в три раза

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу в ходе виртуального саммита G7 призовет мировых лидеров поддержать усилия по ускорению разработки вакцин от новых заболеваний.

"Премьер-министр изложит сегодня свой замысел по сокращению времени по разработке новых вакцин на две трети - до ста дней", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.

"Разработка вакцины от коронавируса примерно за 300 дней - огромное и беспрецедентное глобальное достижение. Еще сильнее сокращая время разработки новых вакцин от возникающих заболеваний, мы смогли бы предотвратить катастрофические последствия в сфере здравоохранения, экономики, а также социальные последствия, которые наблюдались в ходе нынешнего кризиса", - отмечается в документе.

На Даунинг-стрит сообщили, что премьер обратился к научному советнику британского правительства Патрику Вэллэнсу с просьбой "вести работу с международными партнерами, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения и Коалицией по инновационным подходам к обеспечению готовности к эпидемиям (CEPI), а также c отраслевыми и научными экспертами" с целью сформировать рекомендации странам G7 по "ускорению процесса разработки вакцин, методов лечения и тестов по отношению к распространенным болезнетворным микроорганизмам".

Авторы пресс-релиза напоминают, что ранее в этом году в CEPI уже озвучивали замысел по разработке вакцин за сто дней.

Отмечается, что Великобритания отправит "большую часть любой будущей избытка вакцин" через COVAX - глобальную инициативу по обеспечению равного доступа к вакцинам против коронавируса COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена Всемирной организацией здравоохранения.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок уже поддержал инициативу премьера. "Премьер-министр прав - нам следует постараться сократить время по разработке новых вакцин на две трети до 100 дней", - написал Хэнкок в твиттере.

В пятницу лидеры G7 проведут первый с апреля 2020 года саммит, он пройдет в онлайн-формате под председательством Лондона.