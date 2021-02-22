Что случилось этой ночью: понедельник, 22 февраля

Запрос к ФРГ на строительство "Северного потока 2", рекомендованная приостановка полетов Boeing 777, договоренность МАГАТЭ с Ираном

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Оператор "Северного потока 2" запросил срочное разрешение на строительство газопровода в водах ФРГ. Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии подтвердило получение запроса от Nord Stream 2 AG, но не уточнило сроки его рассмотрения.

- Boeing рекомендовала авиаперевозчикам приостановить полеты некоторых лайнеров 777 после того, как в воскресенье двигатель такого самолета отказал в воздухе. Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что активизирует проверку Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Министерство транспорта Японии приказало авиакомпаниям страны приостановить эксплуатацию Boeing 777 с таким типом двигателя.

- МАГАТЭ временно договорилось с Ираном о продолжении мониторинга атомных объектов. Тегеран еще на три месяца разрешил агентству проводить операции по мониторингу и верификации своих ядерных объектов, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

- Глава МИД Великобритании призовет СПЧ ООН отреагировать на ситуацию с правами человека в России, Китае, Белоруссии и Мьянме. По данным СМИ, Доминик Рааб в запланированном на понедельник выступлении обвинит Москву в нарушениях прав человека и в невыполнении международных обязательств из-за отказа исполнить требование ЕСПЧ об освобождении оппозиционера Алексея Навального.