Лондон призовет ООН отреагировать на ситуацию с правами человека в России

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в запланированном на понедельник выступлении в Совете по правам человека (СПЧ) ООН призовет принять меры в отношении России, которую считает виновной в нарушении прав граждан, сообщает The Telegraph.

По информации газеты, министр обвинит Россию в нарушениях прав человека и в невыполнении международных обязательств из-за отказа российских властей исполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении оппозиционера Алексея Навального.

"Мы сталкиваемся с поистине ужасной и шокирующей ситуацией в случае с Россией - постоянным членом Совета Безопасности ООН", - цитирует издание отрывки из заявления Рааба.

Глава МИД Соединенного королевства призовет другие страны рассмотреть вопрос о выполнении Москвой международных обязательства в области прав человека и ценностей, которые СПЧ обязуется поддерживать.

Также Рааб намерен обратить внимание на вызывающую у него беспокойство ситуацию в Белоруссии, Мьянме и Китае. Британский министр заявит о поддержке углубленного расследования СПЧ нарушений прав человека в Белоруссии после "жестокого подавления инакомыслия президентом" и "сфальсифицированных" выборов в стране. Он также призовет членов совета отреагировать на сообщения о грубых нарушениях прав человека в Мьянме и китайском Синьцзяне.