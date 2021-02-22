Авиарегулятор США проверит самолеты Boeing 777 после инцидента в Денвере

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации (FAA) активизирует проверки самолетов Boeing 777, оснащенных двигателями Pratt & Whitney PW4000, после происшествия в американском Денвере.

"После консультаций с экспертами по авиационной безопасности в связи с инцидентом с двигателем Boeing (...) я поручил издать чрезвычайную директиву, требующую начать незамедлительные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000", - говорится в заявлении главы FAA Стива Диксона, опубликованном в твиттере управления.

Statement from FAA Administrator Steve Dickson. pic.twitter.com/dGkUYuKNAL — The FAA ✈️ (@FAANews) February 21, 2021

"Основываясь на первоначальной информации, мы пришли к выводу, что интервал проверки должен быть увеличен для полых лопастей вентилятора, которые являются уникальными для этой модели двигателя", - добавил Диксон.

После объявления FAA американская авиакомпания United Airlines заявила, что немедленно приостанавливает полеты 24 самолетов Boeing 777, оснащенных такими двигателями. Этот шаг является добровольным и временным, уточнили в компании.

Лайнер Boeing 777-200 американской авиакомпании United Airlines с 231 пассажиром и десятью членами экипажа на борту благополучно приземлился в аэропорту вылета с отказавшим правым двигателем. Самолет должен был выполнить рейс Денвер - Гонолулу.

На снимках, опубликованных полицией города Брумфилда (штат Колорадо), видны обломки рассыпавшегося двигателя.

Another photo of debris from a home off Elmwood in @broomfield. pic.twitter.com/VXEHEMpeDD — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

По сообщениям СМИ, двигатель лайнера загорелся, в воздухе за самолетом тянулся шлейф черного дыма.