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Boeing посоветовала авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777

Boeing посоветовала авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777
Самолет Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines (архив)
Фото: Yichuan Cao/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Компания Boeing в воскресенье порекомендовала авиаперевозчикам временно прекратить эксплуатацию самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после инцидента с лайнером в американском Денвере.

"Boeing активно следит за последними событиями, связанными с рейсом 328 авиакомпании United Airlines. Пока продолжается расследование NTSB (Национального совета по безопасности на транспорте - ИФ), мы рекомендовали приостановить эксплуатацию самолетов 777 (69 находящихся в эксплуатации и 59 пребывающих на стоянке), работающих на двигателях Pratt & Whitney 4000-112, до определения Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) соответствующего протокола проверки", - говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее FAA объявила о проверке самолетов Boeing 777, оснащенных двигателями Pratt & Whitney PW4000, в связи с инцидентом в американском Денвере. После этого американская авиакомпания United Airlines решила приостановить эксплуатацию 24 самолетов Boeing 777, оснащенных такими двигателями.

В свою очередь министерство транспорта Японии издало приказ авиакомпаниям Nippon Airways и Japan Airlines, которые соответственно имеют парк из 19 и 13 самолетов Boeing 777 с таким типом двигателя, приостановить полеты на данных лайнерах.

В субботу Boeing 777-200 американской авиакомпании United Airlines с 231 пассажиром и десятью членами экипажа на борту благополучно приземлился в аэропорту вылета с отказавшим правым двигателем, обломки которого упали на землю. Самолет должен был выполнить рейс Денвер - Гонолулу. По сообщениям СМИ, двигатель лайнера загорелся, в воздухе за самолетом тянулся шлейф черного дыма.

Boeing Boeing 777 США

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