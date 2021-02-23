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МВД Грузии и "Грузинская мечта" сообщили о кибератаке на свои серверы

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" заявляют, что во вторник на ее сервер была осуществлена масштабная кибератака.

Как говорится в заявлении партии, в результате хакерской атаки произошел сбой в работе аппаратуры интернет-провайдеров.

"На фоне текущих событий не сложно предположить откуда может исходить этот преступный акт. Призываем правоохранительные органы расследовать указанное киберпреступление", - заявили в "Грузинской мечте".

МВД Грузии также сообщило о кибератаках на компьютерную инфраструктуру ведомства из-за рубежа. Отмечается, что соответствующее подразделение ведомства в ходе оперативных действий пресекло атаку.

В министерстве заявили, что в связи с кибератакой начато расследование.

Грузия Грузинская мечта

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