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В МВД Грузии сообщили об изъятии серверов из офиса партии ЕНД

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В министерстве внутренних дел Грузии подтверждают информацию об изъятии компьютерных серверов из офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Как заявили журналистам в МВД, сервера были изъяты в рамках текущего расследования.

Во вторник в ЕНД сообщили журналистам, что во время задержания лидера партии Никанора Мелия полиция изъяла из офиса сервера. В партии считают эти действия полиции незаконными.

Ранее в МВД Грузии заявили, что полицией задержаны более 20 человек перед офисом ЕНД за неподчинение полиции. Среди задержанных есть и один из лидеров партии Георгий Барамидзе.

Грузия Единое национальное движение ЕНД Никанор Мелия

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