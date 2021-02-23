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Бурджанадзе обвинила власти Грузии в стремлении установить диктатуру

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Власти ведут Грузию к установлению диктатуры, заявила лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

"Население Грузии не смирится с тем, что предлагают ему власти - установление диктатуры. Это будет катастрофой, так как речь идет о будущем нашей страны", - сказала она во вторник журналистам, комментируя задержание в Тбилиси лидера оппозиции Никанора Мелия.

Бурджанадзе сообщила, что лидеры оппозиционных партий намерены начать консультации с аккредитованными в Тбилиси послами иностранных государств и международными организациями. "Со стороны наших международных партнеров уже пошли первые осуждающие грузинские власти заявления. Международное сообщество увидело, с чем мы имеем дело", - заявила политик.

Она отметила, что оппозиция продолжает требовать от властей назначения новых парламентских выборов, а также немедленного освобождения Мелия.

Лидеры оппозиции и их сторонники намерены во вторник провести акцию протеста у здания администрации правительства.

Ранее сообщалось, что в своем офисе в Тбилиси был задержан председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия. МВД Грузии использовало спецсредства при его задержании. Из офиса партии изъяли компьютерные серверы.

Грузия Нино Бурджанадзе Никанор Мелия

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