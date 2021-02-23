Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 23.02В России 4 189 153+11 823В мире 111 721 885+288 787

Киев обещал отсоединиться от электросетей с РФ и Белоруссией к 2024 г.

Киев обещал отсоединиться от электросетей с РФ и Белоруссией к 2024 г.
Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Украина планирует отсоединиться от электросети с Белоруссией и Российской Федерацией до конца 2023 года, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", - сказал Кулеба в Киеве на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Кулеба указал, что это будет способствовать энергетической безопасности Украины и Европы.

В свою очередь, Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ на рынок Украины, что поможет развивать белорусскую АЭС.

Украина Белоруссия

Новости

Что произошло за день: вторник, 23 февраля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

КС Молдавии принял решение по повторному выдвижению Гаврилицы в премьеры

Страховщик Munich Re отказался от работы с "Северным потоком 2"

Страховщик Munich Re отказался от работы с "Северным потоком 2"

Маск за день обеднел на $15 млрд и потерял звание богатейшего в мире

Маск за день обеднел на $15 млрд и потерял звание богатейшего в мире

Оппозиция на акции в Тбилиси потребовала освобождения Никанора Мелии

Оппозиция на акции в Тбилиси потребовала освобождения Никанора Мелии

На МКС отключили систему получения кислорода для поиска утечки воздуха

В США арестовали жену мексиканского наркобарона Эль Чапо

В США арестовали жену мексиканского наркобарона Эль Чапо
Пандемия коронавируса

На Украину доставили первую партию вакцины AstraZeneca от COVID-19

Саакашвили пообещал довести грузинскую оппозицию до победы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');