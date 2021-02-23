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Украина вышла из соглашений СНГ о воздушном пространстве

Украина вышла из соглашений СНГ о воздушном пространстве
Фото: Vostock-photo

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках СНГ", сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, Киев выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, которое подписали в Минске 25 декабря 1991 года Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

"Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также создали совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, который выполняет решения совета", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в соответствии с указом, Украина выходит из соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 в Ташкенте. "Этим документом правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились, в частности, о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не окажут действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования", - говорится в сообщении.

Зеленский поручил МИД Украины уведомить совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе страны из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

Украина СНГ Владимир Зеленский

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