Украина вышла из договора со странами СНГ о согласованной антимонопольной политике

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики", который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Согласно документу, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества независимых государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного Верховной Радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года N449-IV", - говорится в сообщении.