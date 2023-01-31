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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Украина вышла примерно из 20% соглашений в рамках СНГ

Но де-юре страна остается в составе Содружества, заявил генсек СНГ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Украина остается де-юре в составе СНГ, но вышла примерно из 20% соглашений и договоренностей в рамках Содружества, заявил журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Руководство Украины приняло решение о выходе из целого ряда соглашений, примерно 20% соглашений и договоренностей в рамках СНГ они покинули", - сказал Лебедев, слова которого приводит белорусское госагентство БелТА.

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества проходит во вторник в Исполнительном комитете СНГ в Минске.

Планируется, что на заседании будет презентована Концепция председательства Кыргызстана в СНГ в 2023 году и план мероприятий по ее реализации. Постпреды также обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 14 апреля в Ташкенте, утвердят план работы совета на 2023 год.

Украина СНГ Сергей Лебедев
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