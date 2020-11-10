Беглый молдавский олигарх Плахотнюк получил турецкое гражданство

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Находящийся в Турции бывший лидер Демпартии Молдавии, беглый олигарх Владимир Плахотнюк получил турецкое гражданство, сообщил во вторник портал noi.md.

Источникам портала неизвестно, сменил ли Плахотнюк фамилию и какие были основания для предоставления гражданства Турции. Они предполагают, что гражданство получено в рамках программы "Гражданство в обмен на инвестиции". В 2018 году был существенно снижен порог для получения турецкого гражданства, теперь достаточно купить недвижимость в Турции на сумму $250 тыс.

Обладая всей полнотой власти в Молдавии до середины 2019 года, Плахотнюк несколько раз встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава Турции также ужинал с Плахотнюком в ходе своего официального визита в Молдавию 17-19 октября 2018 года. Визит состоялся через полтора месяца после того, как власти Молдавии выслали семь турецких граждан из числа преподавателей лицея Orizont. В Турции их приговорили к длительным срокам тюремного заключения.

Главный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти, 14 июня 2019 года. Он находился в Майами, эту информацию подтвердило посольство США в Молдавии. Там сообщили, что он "подлежит процедурам административной депортации". Государственный секретарь США Майк Помпео 13 января 2020 года заявил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями, совершенными Плахотнюком".

В средине мая генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи $1 млрд из банковской системы страны был Плахотнюк. Он сообщил, что в отношении Плахотнюка возбуждено уголовно дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. На основании этих обвинений, 22 мая суд принял решение о заочном аресте Плахотнюка сроком на 30 суток.

Плахотнюк 28 августа выехал из США и приехал в Турцию, через Румынию, гражданство которой у него также имеется. СМИ сообщали, что в конце августа он встречался с президентом Игорем Додоном в Греции, однако Додон эту информацию опроверг.

В конце сентября Генеральная прокуратура Молдавии обратилась к Турции с запросом об экстрадиции Владимира Плахотнюка, но ответа так и не получила.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы решил арестовать на два месяца Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.