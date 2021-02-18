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Молдавия отозвала высшую награду у Владимира Плахотнюка

Молдавия отозвала высшую награду у Владимира Плахотнюка
Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк
EPA/Vostock-photo

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду отозвала Орден Республики, присужденный беглому молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку. Об этом она сообщила в четверг на своей странице в фейсбуке.

"Человек, который обокрал страну, совершал нападки и ослабил государственные учреждения, построив свой авторитарный режим, не может быть обладателем государственных наград", - заявила Санду.

По ее словам, высшая государственная награда Молдавии была присуждена Плахотнюку с нарушением процедуры и правовых норм. "Предложение о награждении Влада Плахотнюка поступило от муниципальной организации Демократической партии, что является нарушением правовых норм, поскольку законом не предусмотрены политические партии среди субъектов, которые могут вносить предложения относительно награждения государственными наградами", - подчеркнула Санду.

Ранее она обещала отозвать награду Плахотнюка, отметив, что по этому поводу должна обратиться Демократическая партия, по ходатайству которого она была присуждена. Однако, ДПМ таки не выступила с обращением по этому поводу.

Влад Плахотнюк был награжден Орденом Республики президентом Молдавии Николаем Тимофти в 2014 году. Тем же указом "за успехи в процессе европейской интеграции" были награждены все депутаты от правящего тогда Альянса за европейскую интеграцию.

Главный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти, 14 июня 2019 года. Он находился в Майями, но в январе 2020 года Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями, совершенными Плахотнюком". В конце прошлого года он приехал в Турцию. По данным молдавских правоохранительных органов, Плахотнюк получил гражданство Турции и проживает в этой стране.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Владимира Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Владимир Плахотнюк

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