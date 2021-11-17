На беглого молдавского олигарха Плахотнюка завели еще одно уголовное дело

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка подозревают в незаконном обогащении, на него завели еще одно уголовное дело, сообщила в среду Генпрокуратура республики.

"Согласно предварительному расследованию, движимое имущество (в том числе роскошная яхта) и недвижимость в таких странах, как Швейцария, Румыния, Испания, подозреваемый получил во время его пребывания в должности депутата парламента Молдовы", - говорится в сообщении.

Согласно информации Генпрокуратуры, новое уголовное дело против Плахотнюка возбуждено на основании заявления Службы информации и безопасности.

В понедельник Конституционный суд Молдавии оставил в силе решение об аресте имущества Плахотнюка. "Собственность и банковские счета олигарха Владимира Плахотнюка, объявленного молдавскими правоохранителями в международный розыск в июне 2019 года, оцениваемые в 486 млн леев (около 23 млн. евро), останутся под секвестром, наложенным агентством по взысканию преступных активов (ARBI)", - сообщило агентство по взысканию преступных активов.

Всего под арестом находятся 52 объекта. Среди них 11 автомобилей, 11 зданий, пять сумм, образующих акционерный капитал, 17 квартир и нежилых помещений, а также четыре банковских счета. В Молдавии арест наложен на 41 объект, в Швейцарии обнаружены 7, в Румынии - 3 и во Франции - 1.

Плахотнюк сбежал из Молдавии 14 июня 2019 года после смены власти. Он находился в Майями, но летом 2020 года уехал в Турцию. Сейчас он, предположительно, скрывается на Северном Кипре.

В средине мая 2020 года генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи миллиарда долларов из банковской системы страны был Плахотнюк. Он заявил, что в отношении Плахотнюка возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. На основании этих обвинений суд принял решение о заочном аресте Плахотнюка.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.