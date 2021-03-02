Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:03Заразились
на 01.03В России 4 257 650+11 571В мире 114 067 979+283 244

Бразильские чиновники призвали ввести локдауны и комендантский час

Бразильские чиновники призвали ввести локдауны и комендантский час
Бразильцы вышли на демонстрацию с призывом вакцинировать всех граждан страны (архивное фото)
Фото: Anadolu Agency / Contributor via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бразильские чиновники здравоохранения призывают к общенациональным блокировкам и комендантскому часу из-за обострившейся ситуации с COVID-19 в стране, где вирус ежедневно уносит жизни более 1 тыс. человек, сообщает Associated Press.

"Возвращение пандемии в нескольких штатах приводит к краху их частных и государственных сетей помощи и несет неминуемый риск распространения пандемии во все регионы Бразилии", - заявили в понедельник в открытом письме секретари Национального совета здравоохранения Бразилии - одного из департаментов в министерстве здравоохранения.

27 секретарей совета, подписавшие письмо, предлагают ввести локдауны в городах, где нет коек в реанимации, а в остальных - комендантский час с 8 вечера до 6 утра.

По их мнению, страна переживает худший момент с начала пандемии.

Прошлая неделя была самой смертоносной из всех за время пандемии в Бразилии: от последствий коронавируса скончались 8 тыс.244 человека.

При этом вакцинацию против COVID-19 прошли менее 4% населения страны.

По данным университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на третьем месте по числу случаев заражения COVID-19 . С начала пандемии здесь зарегистрировано более 10,5 млн. случаев заболевания, скончались 255 тыс.720 человек, выздоровели более 9,4 млн человек.

Бразилия коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Германия проведет переговоры с США по поводу "Северного потока 2"

Роскомнадзор подаст в суд на Twitter

Роскомнадзор подаст в суд на Twitter
Пандемия коронавируса

ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире
Навальный попал в больницу

СNN анонсировал скорое введение санкций против России из-за Навального

Пашинян допустил возможность внеочередных парламентских выборов

Саркози обжалует приговор по делу о коррупции

Саркози обжалует приговор по делу о коррупции

ВВП Италии в 2020 году показал максимальный спад со Второй мировой

Общественники обратились к Джонсону с открытым письмом о защите природы

Общественники обратились к Джонсону с открытым письмом о защите природы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Пашинян анонсировал референдум об изменении формы правления в Армении

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');