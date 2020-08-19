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СК Белоруссии счел непреднамеренным смертельное ранение жителя Бреста

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту смерти третьего пострадавшего на акциях протеста в республике.

По данным ведомства, предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу.

"Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы", - говорится в СК Белоруссии.

Инцидент произошел 11 августа в Бресте. По данным следствия, двое мужчин при проведении несанкционированной акции напали на полицейских. Во время нападения мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу, и пытались завладеть огнестрельным оружием, что, как утверждают в СК, подтверждается имеющимися у следствия материалами.

В среду Минздрав Белоруссии подтвердил смерть третьего пострадавшего на акциях протеста – 43-летнего Геннадия Шутова. По данным ведомства, Шутов 13 августа был переведен в тяжелом состоянии на лечение из Брестской областной больницы скорой медицинской помощи в госпиталь министерства обороны.

"Вечером 18 августа наступило резкое ухудшение состояния, и, несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось", - говорится в сообщении Минздрава.

Жесткие разгоны протестов

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

В период 9-11 августа сотрудники силовых структур проводили жесткий разгон протестных акций в Минске и других городах, в том числе в Бресте, где происходили стычки горожан с милицией. В "скорую помощь" и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Были госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции.

Официально была подтверждена гибель одного человека на акции в Минске. Также официально была подтверждена смерть 25-летнего жителя Гомеля, который скончался после многочасового пребывания в автозаке.

Ранее в официальном сообщении МВД подтверждалось использование сотрудниками милиции табельного оружия "на поражение" в Бресте вечером 11 августа. "В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - говорилось в сообщении.

Пытки

С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания. По данным СК, более 600 человек уже обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания. Кроме того, в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Белоруссия Брест

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