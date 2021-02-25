Блокировки РБК и 425 других сайтов добивался борец с клеветой

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Голосеевский суд Киева принял решение о блокировке 426 интернет-ресурсов по иску физического лица - Александра Николаевича Пана. Заявитель указал, что на этих сайтах опубликована информация, порочащая его достоинство, говорится в судебных материалах, которыми располагает "Интерфакс".

"Истец отметил, что на протяжении 2016-2018 годов испытывал вмешательство в его личную жизнь со стороны третьих лиц при помощи сети интернет, а именно, через следующие веб-ресурсы", - говорится в документе.

Первоначально Пан указал 61 сайт, среди которых нет ни GitHub, ни LiveJournal, ни сайта РБК, попавших в решение суда, но есть социальный новостной сайт Reddit, который в итоге не попал в перечень ресурсов, подлежащих блокировке. Пан заявил, что на перечисленных им сайтах была размещена информация, которую суд в 2019 году признал несоответствующей действительности и порочащей его достоинство. Сайты ее так и не удалили. Поэтому в середине декабря 2020 года было возбуждено уголовное дело.

По данным Property Times, инициалы истца совпадают с инициалами основателя Spang Capital Александра Пана.

25 февраля Национальная комиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Украины проинформировала провайдеров, что они должны заблокировать доступ к 426 сайтам по решению Голосеевского суда Киева. Решение было принято в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с внедрением электронно-вычислительной техники).

В список ресурсов, подлежащих блокировке, попал российский портал РБК, блогосервис "Живой журнал" (Livejournal.com), сайт статистики мессенджера Telegram и страница шеринга строк кода на международном IТ-ресурсе GitHub, а также ресурсы в доменах .ua, .net, .com, org, .ru, .wiki, .de, .il, .pk и других.

Министерство цифровой трансформации Украины не даст заблокировать IТ-ресурс GitHub, написал в телеграм-канале вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что суд по заявлению гражданина без участия полиции и прокуртуры вынес определение. Полиция и прокуратура это решение оспорят.