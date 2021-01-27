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В бразильском штате готовы покупать вакцину "Спутник V"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Губернатор бразильского штата Рио-Гранди-ду-Сул Эдуарду Лейте заявил, что готов покупать российскую вакцину "Спутник V" от COVID-19, сообщают латиноамериканские СМИ.

Предполагается, что речь пойдёт о партиях препарата, которые, как ожидается, будет производить в Бразилии компания Uniao Quimica.

Губернатор подписал протокол о намерениях, в котором подтверждает готовность при определённых обстоятельствах покупать "Спутник V". Для этого вакцина сначала должна получить одобрение бразильского регулятора. Кроме того, штат сможет самостоятельно закупать дозы вакцины, если они не будут востребованы властями страны для реализации общенационального плана о вакцинации населения.

Бразилия коронавирус

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