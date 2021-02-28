Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 февраля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США попросили Канаду модернизировать оборону Арктики для противостояния России и Китаю. По словам источника WSJ, Джо Байден попросил канадского премьера Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

- В США разрешили применение однодозовой вакцины от коронавируса от Johnson & Johnson. Это третья вакцина, получившая разрешение FDA на экстренное применение в США. Президент США Джо Байден в связи с этим решением регулятора заявил, что "в конце туннеля есть свет".

- Минобороны Армении на фоне протестов заявило, что армия вне политики. Это стало ответом на утверждение оппозиции о том, что все подразделения ВС Армении присоединились к требованию руководства Главного штаба об отставке премьера Никола Пашиняна и его правительства. Сам Пашинян между тем призвал своих сторонников выйти на митинг в Ереване 1 марта.

- "Локомотив" со счетом 2:0 выиграл у ЦСКА в чемпионате России по футболу. На шестой минуте в составе "Локомотива" отличился Виталий Лисакович, на 41-й – Гжегож Крыховяк. В другом матче ФК "Сочи" крупно обыграл тульский "Арсенал" - 4:0.