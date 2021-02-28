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США попросили Канаду модернизировать NORAD для противостояния РФ и КНР

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден попросил премьера Канады Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), пишет The Wall Street Journal.

Издание сообщает со ссылкой на неназванное официальное лицо, что обсуждение этого вопроса между лидерами двух стран состоялось ранее на этой неделе. По сведениям издания, США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике, "чтобы противостоять усиливающемуся военному присутствию там России и Китая".

В статье отмечается, что в эпоху холодной войны NORAD, созданное США и Канадой, справлялось со своими задачами. Радары были размещены в основном на Аляске и севере Канады. Они должны были предупреждать командование в случае нападения с северного направления.

"Однако система, когда-то считавшаяся уникальной, уже устарела", - отмечает издание. Оно поясняет, что имеющиеся у NORAD радары не рассчитаны работу с новейшими российскими и китайскими ракетами.

США Канада NORAD

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