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ЕСПЧ принял к рассмотрению просьбу РФ пересмотреть решение по Навальному

ЕСПЧ принял к рассмотрению просьбу РФ пересмотреть решение по Навальному
Алексей Навальный
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Россия опротестовала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о применении обеспечительных мер к оппозиционеру Алексею Навальному, сообщил журналистам в понедельник замглавы Минюста РФ Михаил Гальперин.

"Официальный документ направлен в суд с просьбой пересмотреть это решение и признать неприменимой эту жалобу, которая была принята. Он принят судом к рассмотрению, мы об этом уведомлены", - сказал Гальперин.

Он добавил, что ЕСПЧ, по мнению России, допустил процессуальные нарушения при принятии обеспечительных мер в отношении оппозиционера. "Это было то решение, в котором не было ссылки ни на один на факт, и ни одной ссылки на Конвенцию (по правам человека)", - сказал Гальперин, отвечая в понедельник на вопрос "Интерфакса", были ли допущены процессуальные нарушения при принятии решения ЕСПЧ.

17 февраля адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить из-под стражи ее подзащитного на основании правила 39 регламента суда - в качестве обеспечительной меры. По словам адвоката, такое решение является обязательным для РФ.

После этого Мосгорсуд опубликовал постановление по жалобе на отмену условного срока Навальному, в котором указал, что ЕСПЧ не вправе давать судам РФ указания и вмешиваться в их деятельность. "Решение ЕСПЧ о применении обеспечительной меры и немедленном освобождении Навального, не может быть принято во внимание, поскольку указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы РФ, не вправе давать судам РФ какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров, вступивших в законную силу", - говорится в постановлении Мосгорсуда.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив условное наказание Навального и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении. Мосгорсуд 20 февраля утвердил вынесенное решение.

Суд над Алексеем Навальным

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ЕСПЧ Россия Алексей Навальный

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