Мосгорсуд заявил, что ЕСПЧ не вправе вмешиваться в деятельность судов РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека не может давать российским судам какие-либо категоричные указания и вмешиваться в их деятельность, говорится в опубликованном постановлении Мосгорсуда по жалобе на отмену условного срока Алексею Навальному.

"Представленное стороной защиты суду апелляционной инстанции решение ЕСПЧ о применении обеспечительной меры и немедленном освобождении Навального, не может быть принято во внимание, поскольку указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы РФ, не вправе давать судам РФ какие-либо категоричные указания и вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров, вступивших в законную силу", - говорится в постановлении Мосгорсуда.

В документе отмечается, что данный вопрос может быть разрешён только российским судом в соответствии с требованиями национального законодательства.

"Кроме того, как усматривается из текста самого решения (ЕСПЧ), фактически оно является обращением исполнительного органа (Комитета министров) Европейского Суда по правам человека, адресованным не судам Российской Федерации, а правительству России, в связи с чем к предмету судебного разбирательства по настоящему материалу об отмене условного осуждения не относится", - отмечается постановлении Мосгорсуда.

Новость дополняется