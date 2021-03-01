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В СПЧ ООН призвали к международному расследованию отравления Навального

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Совете по правам человека ООН призвали срочно провести международное расследование отравления Алексея Навального с учетом "неудовлетворительной реакции местных органов власти, применения запрещенного химоружия и очевидной картины попыток целенаправленного убийства.

Навальный попал в больницу

Об этом говорится в совместном заявлении спецдокладчиков СПЧ ООН Аньес Калламар и Айрин Хан. Они подчеркнули, что "это расследование особенно важно сейчас, когда господин Навальный задержан российскими властями и находится под их контролем", и добавили, что российские власти несут ответственность за безопасность Навального в местах лишения свободы.

"Мы призываем к немедленному освобождению господина Навального", - говорится в заявлении.

После публикации доклада спецдокладчики сообщили на пресс-конференции, что пришли к выводу, что Россия несет ответственность за отравление Навального и что альтернативные версии маловероятны. В частности, они не верят, что "Новичок" мог применить кто-либо, не связанный с каким бы то ни было государством.

Западные СМИ, комментируя публикацию доклада, отмечают, что информация, содержащаяся в подготовленном документе - лишь мнение лично спецдокладчиков, а не всего ООН.

В Москве рассчитывают, что заявления спецдокладчиков ООН подтолкнут ФРГ и ОЗХО к началу сотрудничества на законной основе и прекращению кампании дезинформации в отношении России, заявила журналистам представитель МИД России Мария Захарова.

"Повторение британского шулерства вокруг так называемого дела Скрипалей или инсценировок западными спецслужбами и "Белыми касками" якобы применения химического оружия в Сирии недопустимо, - сказала она. Наши желания найти истину в этом деле совпадают. На протяжении всего этого времени российская сторона просила, а теперь уже и требует от властей ФРГ предоставить данные, в которых содержатся, как заявлял Берлин, важные доказательства якобы отравления Навального химическим оружием".

"Надеемся, что после призыва спецдокладчиков Берлин перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы", вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов", - сказала Захарова.

"Напоминаем, что неоднократно призывали ФРГ и ОЗХО к совместной работе по этой теме: направляли запросы Генпрокураторы России немецким коллегами с вопросами, которые могли бы пролить свет на случившееся, ждали в России специалистов ОЗХО. Но все тщетно", - резюмировала она.

Адвокат Навального Вильям Бурдон в октябре 2020 года обратился за помощью к спецдокладчикам Аньес Калламар и Айрин Хан, чтобы они расследовали отравление политика. Калламар расследовала убийство саудовского оппозиционера Джамаля Хашкаджи, поэтому Навальный говорил, что она вправе запросить у Германии результаты его анализов, а у России его одежду и медицинские документы.

В Москве не видят оснований возбуждать уголовное дело о случившемся с Навальным, поскольку имеющиеся результаты исследований, проведенных в российских лабораторий, не нашли следов отравления политика.

Возвращение Навального

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Алексей Навальный Германия ОЗХО Новичок Мария Захарова МИД ООН Аньес Калламар Вильям Бурдон Айрин Хан

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