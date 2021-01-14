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СК не нашел оснований для проверки сотрудников ФСБ по инциденту с Навальным

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Военное управление Следственного комитета России не нашло признаков преступлений в действиях сотрудников ФСБ и не видит оснований для их проверки в связи с публикациями в СМИ о новых обстоятельствах отравления Алексея Навального. Об этом говорится в опубликованном оппозиционером ответе Главного следственного управления СК РФ на заявление ФБК.

"Конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится, в связи с чем оснований для проведения процессуальной проверки в порядке в военных следственных органах не имеется", - говорится в документе.

В документе отмечается, что копии заявлений направлены в соответствии с установленной компетенцией в следственное управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу, где проводится "процессуальная проверка по факту госпитализации Навального из самолета рейса "Томск-Москва".

Ранее The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели совместное расследование, в котором утверждают, что к отравлению Навального причастны несколько сотрудников ФСБ России. Комментариев по этому поводу из других источников не поступало.

В свою очередь Навальный в середине декабря 2020 года заявил, что в связи с новыми обстоятельствами обратится в Следственный комитет и ФСБ России.

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Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный лечился в клинике Charite в Берлине.

Специалисты в Германии, а затем и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что политик был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

7 сентября немецкие врачи вывели Навального из искусственной комы, а 20 сентября выписали из больницы. До недавнего времени он проходил реабилитацию в Германии. Накануне Навальный объявил, что вернется в РФ рейсом "Победы" 17 января.

СКР ФСБ Алексей Навальный

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