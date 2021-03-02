Обжалован повторный отказ суда возбудить дело об отравлении Навального

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Юрист Вячеслав Гимади подал апелляцию на решение Ленинского суда Новосибирска, который 20 февраля повторно не обнаружил бездействия Западно-Сибирского управления на транспорте СКР в связи с отсутствием уголовного дела об отравлении Алексея Навального. Об этом Гимади сказал "Интерфаксу".

По его словам, жалоба была направлена в Новосибирск почтой на этой неделе. В ней говорится о неисполнении "обязанности по проверке и принятию решения в порядке ст. 144-145 УПК".

20 августа Навальный впал в кому при перелете из Томска в Москву и был экстренно госпитализирован в Омске, а затем переправлен на лечение в Берлин. Его соратники считают, что его пытались отравить, и требуют расследовать случившееся как покушение на общественно значимого деятеля.

Транспортная полиция в Томске в августе начала доследственную проверку, ее сроки продлевались, но до сих пор российские правоохранительные органы не увидели оснований для возбуждения уголовного дела. Российские лаборатории в организме Навального следов отравляющих веществ не нашли. Суды отказывают признать бездействие следственных органов в этой ситуации.

Новосибирский областной суд 15 февраля отменил постановление Ленинского райсуда об отказе в удовлетворении жалобы на бездействие Западно-Сибирского управления СК на транспорте и направил жалобу в тот же суд на повторное рассмотрение. Районный суд снова отказался ее удовлетворить. В СК считают, что действуют в соответствии с законом и ведомственными полномочиями.

В сентябре 2020 года Гимади жаловался на бездействие СК в суды Москвы.