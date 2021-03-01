Чехия ужесточила карантинные меры из-за обострения с COVID-19

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Чехии с 1 марта ужесточили эпидемиологические ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Людям запрещено выходить за границы своих районов, кроме как для поездок на работу или для ухода за родственниками. Закрыты детские сады и школы для детей с ограниченными возможностями и не работают магазины, кроме продуктовых. За соблюдением запретов будут следить около 30 000 полицейских и военных.

По данным Европейского центра по контролю заболеваемости (ECDC), к середине февраля в стране был самый высокий уровень заболеваемости в мире на душу населения. С 8 февраля до 22 февраля в Чехии выявили 1124 случая заражения коронавирусом на 100 000 человек. На утро 1 марта суточный прирост заболеваемости COVID-19 составил 4557 новых случаев, а всего с начала пандемии в стране было 1 240 051 случаев COVID-19. Умерли за сутки 73 заболевших, с начала пандемии умерли 20 469 человек с коронавирусом.

Сейчас в Чехии госпитализированы 7049 человек с COVID-19. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что цель новых ограничений - не допустить переполнения больниц.