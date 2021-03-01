В Израиле ограничили использование технологий спецслужб для отслеживания больных COVID
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд Израиля в понедельник ограничил возможности пользования технологий спецслужбы Шин-Бет для отслеживания зараженных коронавирусом COVID-19, сообщает издание "Едиот ахронот".
"Когда отслеживание контактов используется в течение такого длительного периода времени, это уже не необычное и краткосрочное событие, а тревожная практика", - приводит газета заявление судей.
Судьи отметили, что применение подобных мер к гражданским лицам недемократично.
"Использование инструментов отслеживания, применяемых Шин-Бет, более не оправдано из-за успеха израильской кампании вакцинации", - добавили судьи.