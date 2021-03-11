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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:18Заразились
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Почти 80 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в Бразилии за сутки

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Число случае заражения коронавирусом COVID-19 в Бразилии увеличилось почти на 80 тысяч человек за минувшие сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.

В стране в среду было зарегистрировано 79 876 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11,2 млн человек.

Согласно данным министерства здравоохранения, в стране за минувшие сутки было зарегистрировано самое большое с начала пандемии число смертей, связанных с COVID-19, - 2 286.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в стране составило 270 656.

Хроника 09 января 2020 года – 11 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Бразилия Коронавирус

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