США намерены до лета обеспечить всех взрослых американцев COVID-вакциной

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут иметь достаточный запас вакцин против COVID-19 для всех взрослых жителей страны к концу весны.

"Около трех недель назад мы могли сказать, что к концу июля у нас будет достаточно вакцин для взрослых. (...) Сейчас мы находимся на пути к тому, чтобы к концу мая иметь достаточное количество вакцин для каждого взрослого человека в Америке", - заявил Байден в ходе выступления в Белом доме.

Он также объявил о новом партнерстве между компаниями Merck и Johnson & Johnson для ускорения производства вакцин. Байден сообщил, что два предприятия Merck будут преобразованы в производственные мощности для вакцины Johnson & Johnson, добавив, что они будут работать в режиме 24/7.

Также президент США призвал американцев сохранять бдительность и сделать прививку от коронавируса, а также продолжать соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Он предупредил, что ситуация может вновь ухудшиться на фоне появления и распространения новых штаммов коронавируса.

Байден добавил, что не готов дать ответ, когда США вернутся к "нормальной" жизни, но выразил надежду на то, что это произойдет "в следующем году или еще раньше".

Вакцину Johnson & Johnson одобрили к применению в США в минувшую субботу. Это уже третья вакцина, которая была разрешена для экстренного применения в США.

По данным университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему на первом месте по числу случаев COVID-19. За время пандемии в стране зарегистрировано более 28,7 млн случаев заражения, скончались более 516 тыс. человек.