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Давление в модуле "Звезда" на МКС продолжает падать

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - На МКС продолжает снижаться давление в отсеке модуля "Звезда", где зафиксирована утечка воздуха, продолжает снижаться, сообщил в ходе сеанса связи с подмосковным ЦУПом космонавт Сергей Рыжиков. Трансляцию переговоров ведет NASA.

По словам Рыжикова, давление на станции 729 мм, а в переходной камере - 450 мм. 1 марта космонавты говорили, что давление в отсеке составляет 465 мм. Вечером пятницы экипаж закрыл люк в отсек, на тот момент давление там составляло 728 мм ртутного столба.

В понедельник экипаж МКС провел тренировку по герметизации трещины на специальной металлической пластине. Они руководствовались видеоинструкцией, которую им прислали специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия", отработавшие тот же процесс на Земле.

На этой неделе должна быть загерметизирована первую трещину в отсеке. Работы рассчитаны на пять дней. По краям трещины сделают несколько отверстий дрелью, очистят поверхность спиртовыми салфетками, покроют ее термопастой и специальным герметаллом.

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года с помощью чаинок и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому в данный момент экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на МКС.

Кроме этого, экипаж выявил несколько вероятных мест, в которых моли образоваться трещины. Накануне он обследовал участок с трещиной №3, но как сообщал Рыжиков, течеискатель показал "стабильность измерения, отсутствие трещины".

26 февраля пятницу космонавт изучил несколько мест, которые ранее были заклеены пластиковой пленкой, обследование показало отсутствие трещин. "В одном месте - это царапина. В другом месте - это скол", - докладывал Рыжиков.

Еще одна вероятное место расположения трещины располагается под трубой. В минувшую среду экипаж попытался покрыть его диагностическими пластиковыми пленками, которые должны были показать наличие или отсутствие утечек воздуха, но не смогли туда подлезть. Затем Рыжиков обследовал этот участок с помощью микроскопа и передал снимки специалистам ЦУПа для изучения.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года.

МКС Звезда Сергей Рыжиков ЦУП NASA

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