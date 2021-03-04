Космонавты просверлили отверстия на первой трещине в МКС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции успешно завершил сверление отверстий на трещине на МКС в рамках ее герметизации, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

"Выполнили по первому и по второму отверстию", - сообщил Рыжиков в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.

Сверление трещины прошло удачно и не привело к ее увеличению, добавил Рыжиков. "Выполнен осмотр. Визуально все выглядит хорошо", - сказал он.

Космонавты проводят съемку трещины и отверстий микроскопом. Эти снимки будут отправлены наземным специалистам для изучения.

Накануне пресс-служба Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" сообщила, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.

В среду космонавт Сергей Рыжиков провел совместный осмотр трещины вместо с астронавтом NASA Шэннон Уолкер.

1 марта экипаж провел тренировку по герметизации трещины на МКС. Экипаж потренировался на специальной металлической пластине по видеоинструкции, которую им прислали специалисты РКК "Энергия", отработавшие тот же процесс на Земле.

Герметизация первой трещины

На этой неделе планируется герметизировать первую трещину в отсеке. Работы займут пять дней. По краям трещины сделают несколько отверстий дрелью, очистят поверхность спиртовыми салфетками, покроют ее термопастой и специальным герметаллом.

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года с помощью чаинок и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому в данный момент экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на МКС.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины – длительный 20-летний период эксплуатации МКС.