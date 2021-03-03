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В Белом доме призвали губернатора Техаса не отменять масочный режим

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В США несколько штатов отменили масочный режим и ослабили карантинные ограничения в том числе для общепита. Крупнейшим из этих штатов стал Техас, отмечает АР. В Белом доме надеются, что губернаторы передумают.

Губернатор Техаса, республиканец Грег Эббот объявил 2 марта, что бизнесу с начала следующей недели будет разрешено возобновить работу без ограничений, а масочный режим, действовавший с июля, отменяется.

"Я только что об объявил, что Техас открывается на 100%. ПОЛНОСТЬЮ. Я также отменил действие масочного режима на всей территории штата", - написал он в твиттере.

Он принял это решение вслед за тем, как губернаторы Мичигана, Луизианы и Миссисипи приняли аналогичные решения. Также о послаблениях для бизнеса объявила мэрия Сан-Франциско,

В частности губернатор Миссисипи Тэйт Ривз в твиттере сообщил, что все ограничения, включая масочный режим, отменяются уже с 3 марта. Он сослался на то, что заболеваемость в штате снижается, число госпитализаций сокращается, а вакцинация, напротив, нарастает. По его мнению, пришло время вернуться к нормальной жизни.

В Луизиане барам и ресторанам пока разрешили увеличить заполнение залов до 75%, зато религиозные службы отныне будут проводиться без ограничений, решил губернатор Джон Бел Эдвардс.

Опрошенные CNN чиновники из управлений по контролю за заболеваемостью говорят, что отменять ограничения еще рано, спад заболеваемости должен быть более устойчивым и возникает риск новых вспышек COVID-19. 26 февраля такое же мнение высказывал главный инфекционист страны Энди Фаучи.

Советник по вопросам с COVID-19 в Белом доме Энди Славитт призвал губернатора Техаса передумать и не отменять масочный режим и другие ограничения. Он сказал СNN, что в администрации США это считают ошибкой и что отказываться от масок еще слишком рано.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 03 марта 2021 годаПандемия коронавируса
США Техас Грег Эббот коронавирус Миссисипи Луизиана Мичиган

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