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Более 40% американцев заявили о нежелании прививаться от COVID

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Около 41% жителей США не хотят проходить вакцинацию от коронавируса COVID-19, свидетельствуют результаты опроса Гарвардского центра американских политических исследований (Harvard CAPS) и компании Harris Poll, опубликованные изданием The Hill.

Согласно результатам опроса, остальные 59% респондентов желают сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Среди нежелающих прививаться 66% обеспокоены побочными эффектами препаратов от коронавируса, а 33% вовсе считают, что вакцины неэффективны. Кроме того, 27% заявили, что не беспокоятся по поводу вируса в то время, как 23% уверены, что прививки должны получать лица, находящиеся в группе риска. При этом 17% обеспокоены возникновением проблем со здоровьем.

"Единственный наиболее тревожный показатель в опросе этого месяца - это то, что четверо из десяти не прошедших вакцинацию не хотят делать прививку", - заявил изданию директор Harvard CAPS-Harris poll Марк Пенн.

The Hill отмечает, что, несмотря на прогресс США в борьбе с пандемией коронавируса, достигнутый с помощью разработки вакцин, обязательного ношения масок и соблюдения социальной дистанции, медицинские эксперты предупреждают о том, что новые появляющиеся варианты COVID-19 ставят под угрозу все усилия.

"Пожалуйста, услышьте меня: на таком уровне случаев заболеваемости с распространяющимися вариантами (коронавируса - ИФ) мы можем полностью потерять с трудом заработанный успех", - заявила в понедельник, 1 марта, директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски.

Опрос компаний Harvard CAPS-Harris poll проводился с 23 по 25 февраля. В нем приняли участие 2006 человек.

В минувшие выходные Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило применения однодозовой вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson.

Ранее в США были одобрены вакцины от компаний Pfizer-BioNTech и Moderna: их вводят двумя дозами.

Всего в США с начала пандемии COVID-19 диагностировали свыше 29,3 млн случаев заражения вирусом, более 527 тыс. инфицированных скончались.

Хроника 09 января 2020 года – 02 марта 2021 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус

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