Попавшему в больницу супругу Елизаветы II стало лучше

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Супруг королевы Великобритании Елизаветы I - 99-летний принц Филипп - идет на поправку, сообщают британские СМИ со ссылкой на герцогиню Корнуольскую Камиллу - жену сына королевской четы принца Чарльза.

По ее словам, состояние супруга королевы "немного улучшилось".

В Букингемском дворце отметили, что "врачи продолжат его лечение от инфекции, а также будут проводить проверку и наблюдение за уже существующими проблемами с сердцем".

99-летний герцог Эдинбургский сейчас проходит лечение в больнице Святого Варфоломея, туда его перевезли в понедельник из больницы короля Эдуарда VII. В общей сложности супруг Елизаветы II находится в больницах уже больше двух недель, и это самый долгий период, который он когда-либо проводил в учреждениях здравоохранения в рамках госпитализации.

Принца 17 февраля доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Сообщалось, что это не связано с коронавирусом. После госпитализации супруга королева осталась в Виндзоре. Они оба вакцинировались от COVID-19 в январе.

Принцу Филиппу 10 июня исполнится 100 лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году.