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Попавшему в больницу супругу Елизаветы II стало лучше

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Супруг королевы Великобритании Елизаветы I - 99-летний принц Филипп - идет на поправку, сообщают британские СМИ со ссылкой на герцогиню Корнуольскую Камиллу - жену сына королевской четы принца Чарльза.

По ее словам, состояние супруга королевы "немного улучшилось".

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В Букингемском дворце отметили, что "врачи продолжат его лечение от инфекции, а также будут проводить проверку и наблюдение за уже существующими проблемами с сердцем".

99-летний герцог Эдинбургский сейчас проходит лечение в больнице Святого Варфоломея, туда его перевезли в понедельник из больницы короля Эдуарда VII. В общей сложности супруг Елизаветы II находится в больницах уже больше двух недель, и это самый долгий период, который он когда-либо проводил в учреждениях здравоохранения в рамках госпитализации.

Принца 17 февраля доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Сообщалось, что это не связано с коронавирусом. После госпитализации супруга королева осталась в Виндзоре. Они оба вакцинировались от COVID-19 в январе.

Принцу Филиппу 10 июня исполнится 100 лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году.

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Портрет королевской четы, сделанный в ноябре 2017 года в честь 70-летия со дня бракосочетанияКоролева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп во время посещения парада конной гвардии в Лондоне. 2016 год.Елизавета II и принц Филипп у Собора Святого Павла в Лондоне. 2015 год.Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп после торжественного открытия парламентской сессии в Вестминстерском дворце в Лондоне. 2013 год.Британская королева с супругом во время празднования Дня Канады в Оттаве. 2010 год.Королевская чета во время посещения больницы университетского колледжа в Лондоне. 2005 год.Елизавета фотографирует принца Филиппа во время отдыха на островах Тувалу в Тихом океане. 1982 год.Королева машет пролетающему лайнеру "Конкорд" с борта яхты "Британия" у Барбадоса. 1977 год.Елизавета II вместе с супругом Филиппом в поместье Балморал в Шотландии. 1972 год.Королевская чета на стадионе города Нью-Хейвен на юге Англии. 1962 год.Елизавета II с мужем и детьми в резиденции королевской семьи в Балморале. 1955 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.
Портрет королевской четы, сделанный в ноябре 2017 года в честь 70-летия со дня бракосочетания
Великобритания принц Филипп Филипп Эдинбургский Елизавета II

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