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Герцога Эдинбургского перевели в другую больницу

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Супруга Елизаветы II - 99-летнего герцога Эдинбургского Филиппа - перевели в другую больницу после того, как он провел в частной клинике короля Эдуарда VII 13 суток. Об этом сообщают BBC News со ссылкой на Букингемский дворец.

Принца переводят в кардиоцентр старейшей больницы страны - больницы Святого Варфоломея (St Bart's) для обследования в связи со старым сердечным заболеванием. Предполагается, что он останется в St Bart's до конца недели. Там его продолжат лечить от инфекции, из-за которой он был госпитализирован 16 февраля. В пресс-службе уточнили, что он по-прежнему хорошо реагирует на лечение.

1 марта журналисты, которые дежурят у больницы короля Эдуарда VII, успели заснять, как кого-то выводят из здания и сажают в машину скорой помощи, экранируя от прессы зонтиками.

Принцу Филиппу 10 июня должно исполниться сто лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, пошутив перед этим, что стал "самым опытным в мире открывателем мемориальных табличек". С 1947 года принц 22 191 в одиночку представлял королевскую семью на мероприятиях, произнес 5493 речи и выпустил 14 книг.

Елизавета II сейчас находится в Виндзоре. В январе они с мужем привились от коронавируса.

Платиновая свадьба Елизаветы II и принца Филиппа

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Портрет королевской четы, сделанный в ноябре 2017 года в честь 70-летия со дня бракосочетанияКоролева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп во время посещения парада конной гвардии в Лондоне. 2016 год.Елизавета II и принц Филипп у Собора Святого Павла в Лондоне. 2015 год.Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп после торжественного открытия парламентской сессии в Вестминстерском дворце в Лондоне. 2013 год.Британская королева с супругом во время празднования Дня Канады в Оттаве. 2010 год.Королевская чета во время посещения больницы университетского колледжа в Лондоне. 2005 год.Елизавета фотографирует принца Филиппа во время отдыха на островах Тувалу в Тихом океане. 1982 год.Королева машет пролетающему лайнеру "Конкорд" с борта яхты "Британия" у Барбадоса. 1977 год.Елизавета II вместе с супругом Филиппом в поместье Балморал в Шотландии. 1972 год.Королевская чета на стадионе города Нью-Хейвен на юге Англии. 1962 год.Елизавета II с мужем и детьми в резиденции королевской семьи в Балморале. 1955 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.
Портрет королевской четы, сделанный в ноябре 2017 года в честь 70-летия со дня бракосочетания
Великобритания Лондон Виндзор Филипп Эдинбургский Елизавета II St Bart's коронавирус

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