Герцога Эдинбургского перевели в другую больницу

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Супруга Елизаветы II - 99-летнего герцога Эдинбургского Филиппа - перевели в другую больницу после того, как он провел в частной клинике короля Эдуарда VII 13 суток. Об этом сообщают BBC News со ссылкой на Букингемский дворец.

Принца переводят в кардиоцентр старейшей больницы страны - больницы Святого Варфоломея (St Bart's) для обследования в связи со старым сердечным заболеванием. Предполагается, что он останется в St Bart's до конца недели. Там его продолжат лечить от инфекции, из-за которой он был госпитализирован 16 февраля. В пресс-службе уточнили, что он по-прежнему хорошо реагирует на лечение.

1 марта журналисты, которые дежурят у больницы короля Эдуарда VII, успели заснять, как кого-то выводят из здания и сажают в машину скорой помощи, экранируя от прессы зонтиками.

Принцу Филиппу 10 июня должно исполниться сто лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, пошутив перед этим, что стал "самым опытным в мире открывателем мемориальных табличек". С 1947 года принц 22 191 в одиночку представлял королевскую семью на мероприятиях, произнес 5493 речи и выпустил 14 книг.

Елизавета II сейчас находится в Виндзоре. В январе они с мужем привились от коронавируса.