Супруг Елизаветы II после успешной операции отправлен на реабилитацию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп после операции на сердце вновь помещен в больницу имени короля Эдуарда VII для реабилитации, сообщает Букингемский дворец.

"После успешной операции в больнице Святого Варфоломея в среду Его Королевское Высочество этим утром поступил в больницу имени короля Эдуарда VII. Ожидается, что он останется там для восстановления на протяжении нескольких дней", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу канцелярией королевского дворца.

Супруг Елизаветы II находится в больницах уже больше двух недель, это самый долгий период, на который он когда-либо был госпитализирован.

Принца доставили в больницу 17 февраля из-за плохого самочувствия. Сообщалось, что это не связано с коронавирусом. После госпитализации супруга королева осталась в Виндзоре. Они оба получили прививки от COVID-19 в январе.

Принцу Филиппу 10 июня должно исполниться сто лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году.