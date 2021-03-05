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Супруг Елизаветы II после успешной операции отправлен на реабилитацию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп после операции на сердце вновь помещен в больницу имени короля Эдуарда VII для реабилитации, сообщает Букингемский дворец.

"После успешной операции в больнице Святого Варфоломея в среду Его Королевское Высочество этим утром поступил в больницу имени короля Эдуарда VII. Ожидается, что он останется там для восстановления на протяжении нескольких дней", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу канцелярией королевского дворца.

Супруг Елизаветы II находится в больницах уже больше двух недель, это самый долгий период, на который он когда-либо был госпитализирован.

Принца доставили в больницу 17 февраля из-за плохого самочувствия. Сообщалось, что это не связано с коронавирусом. После госпитализации супруга королева осталась в Виндзоре. Они оба получили прививки от COVID-19 в январе.

Принцу Филиппу 10 июня должно исполниться сто лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году.

Платиновая свадьба Елизаветы II и принца Филиппа

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Портрет королевской четы, сделанный в ноябре 2017 года в честь 70-летия со дня бракосочетанияКоролева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп во время посещения парада конной гвардии в Лондоне. 2016 год.Елизавета II и принц Филипп у Собора Святого Павла в Лондоне. 2015 год.Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп после торжественного открытия парламентской сессии в Вестминстерском дворце в Лондоне. 2013 год.Британская королева с супругом во время празднования Дня Канады в Оттаве. 2010 год.Королевская чета во время посещения больницы университетского колледжа в Лондоне. 2005 год.Елизавета фотографирует принца Филиппа во время отдыха на островах Тувалу в Тихом океане. 1982 год.Королева машет пролетающему лайнеру "Конкорд" с борта яхты "Британия" у Барбадоса. 1977 год.Елизавета II вместе с супругом Филиппом в поместье Балморал в Шотландии. 1972 год.Королевская чета на стадионе города Нью-Хейвен на юге Англии. 1962 год.Елизавета II с мужем и детьми в резиденции королевской семьи в Балморале. 1955 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.
Портрет королевской четы, сделанный в ноябре 2017 года в честь 70-летия со дня бракосочетания
Великобритания принц Филипп Филипп Эдинбургский Елизавета II

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