РФ и Белоруссия создадут три совместных центра по подготовке военных

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин на переговорах в Москве в пятницу договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из центров будет базироваться в Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

Создаваемые центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Белоруссии, заявили в российском военном ведомстве.

Как сообщалось, Шойгу и Хренин на встрече в Москве в пятницу обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год, в частности, совместные стратегические учения "Запад-2021". Главным из обсуждаемых вопросов Шойгу на встрече назвал работу совместной системы противовоздушной обороны двух стран.

10-16 сентября 2021 года Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран, сообщило Минобороны Белоруссии 18 января. В белорусском ведомстве тогда заявили, что в основу учений "положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран".

"Славянское братство-2020"

В сентябре 2020 года Россия направила в Белоруссию на учения "Славянское братство-2020" три батальона десантников. Маневры, к которым Россия привлекла стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3, прошли на фоне многотысячных акций протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Белорусская оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов.

В начале марта Лукашенко заявил, что считает целесообразным базирование в Белоруссии российских самолетов для совместного дежурства.

16 февраля 2020 года премьер министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобороны совместно с МИД провести с Минском переговоры о продлении использования двух военных объектов на территории Белоруссии.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

С 1999 года функционирует региональная российско-белорусская группировка войск.

В марте 2017 года Андрей Равков, будучи министром обороны Белоруссии, заявлял, что в состав региональной группировки войск входят вооруженные силы Белоруссии и 1-я танковая армия Западного военного округа России.

У России и Белоруссии есть единая региональная система противовоздушной обороны.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей") и комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").

Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. Белоруссия планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолетов, сообщило министерство обороны республики 5 февраля.

В октябре 2020 года на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии Шойгу заявил о новых угрозах безопасности из-за действий НАТО.

"По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие. В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач", - заявил тогда министр обороны РФ.