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"Атакующий сценарий" учений России и Белоруссии обеспокоил Литву

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Активизировавшиеся в последнее время военные учения России и Белоруссии не создают непосредственной военной угрозы для Литвы, однако беспокойство вызывает их атакующий сценарий, заявил главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис. Его цитировал lrt.lt.

"Мы оцениваем это как давление", - сказал Рупшис.

По его словам, военные постоянно оценивают изменение численности войск рядом с литовской границей.

"Понятно, что их боевая мощь, расположение военных средств, а также эти учения вызывают беспокойство, так как учения всегда ориентированы, несмотря на утверждения, на атакующие действия", - сказал главком после встречи с президентом страны Гитанасом Науседой.

Он добавил, что страны НАТО на учениях в Польше и в других местах применяют сценарии оборонительного характера, так как союзники по НАТО должны всегда быть готовы к такой ситуации.

Рупшис добавил, что "угрожающие заявления, что они ни с кем не будут считаться" со стороны России и Белоруссии, должны оцениваться трезво, с учетом практических действий.

Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис в свою очередь заявил, что внеплановые учения в Белоруссии "выдыхаются", и это отражается в заявлениях самого президента Александра Лукашенко, что продолжать учения слишком дорого, а новые учения с Россией были запланированы уже давно.

По словам Кароблиса, высказывания Лукашенко против НАТО - это "попытка отвлечь общество от реальной причины создавшейся политической ситуации - от режима, и, видимо, от самого президента Лукашенко". Литва же намерена не поддаваться на эти провокации, подчеркнул министр обороны.

Как сообщалось, российско-белорусские тактические учения "Славянское братство" проводятся на полигоне "Брестский" в Белоруссии с 14 по 25 сентября. Всего в них задействуют более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц техники. Для участия в маневрах в Белоруссию прибыли российские десантники. Президент Владимир Путин обещал, что после учений они вернутся к местам дислокации. В российском Минобороны учения назвали контртеррористическими.

Учения "Славянское братство" проходят ежегодно с 2015 года на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии. В этом году маневры пройдут в двустороннем формате без участия сербских военных.

Литва Белоруссия Вальдемарас Рупшис Гитанас Науседа Брест Раймондас Кароблис Александр Лукашенко

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