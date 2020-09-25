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Российские десантники начали покидать Белоруссию после учений

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия начинает вывод из Белоруссии десантников, участвовавших в учении "Славянское братство-2020", в Бресте началась погрузка на железнодорожный транспорт батальона Ивановской дивизии ВДВ, сообщает Минобороны РФ в пятницу.

"В пятницу, 25 сентября, на железнодорожной станции в городе Брест российские десантники из Ивановского соединения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России, принимавшие участие в совместном учении "Славянское братство-2020", приступили к погрузке военной техники и личного состава для убытия воинским эшелоном в пункт постоянной дислокации город Иваново", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа десантников Ивановского соединения ВДВ была переброшена на полигон "Брестский" из России самолетами Ил-76МД 23 сентября.

На полигоне "Брестский" в пятницу состоялась торжественная церемония закрытия учения, в ходе которой прозвучали гимны стран-участниц, а также были вручены награды и ценные подарки наиболее отличившимся военнослужащим", - сообщили военные.

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На первый этап учения "Славянское братство-2020", который начался 14 сентября, в Белоруссию железнодорожным транспортом были переброшены около 300 военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск РФ и бронетехника.

Для второго этапа маневров, который начался 22 сентября, российскую группировку в Белоруссии усилили батальонной тактической группой Тульской дивизии ВДВ РФ. Минобороны РФ сообщило, что тульские десантники прибыли в Белоруссию по железной дороге.

23 сентября на учения в Белоруссию направили третью группу десантников. В тот день российские самолеты Ил-76МД осуществили переброску и десантирование парашютным способом на полигон "Брестский" батальонно-тактической группы дивизии ВДВ РФ из Иваново.

На этой неделе дважды российские стратегические бомбардировщики Ту-160 на учениях "Славянское братство-2020" совершили полет вдоль западных границ Белоруссии, сообщали в Минобороны РФ.

23 сентября шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли в ходе совместных учений удары по условному противнику на полигоне в Белоруссии и вернулись в РФ.

Учения "Славянское братство" проходили на фоне обострения политической ситуации в Белоруссии. В стране продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем на них объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белоруссия Минобороны РФ

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