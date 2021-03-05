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У старейшей из птиц в дикой природе появился птенец

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - У 70-летней самки темноспинного альбатроса по имени Уиздом ("Мудрость") 1 февраля вылупился птенец в заповеднике дикой природы в северной части Тихого океана, сообщила на своем сайте Служба охраны рыбы и дикой природы США (USFWS).

Темноспинные, или ляйсанские альбатросы обычно живут от 12 до 40 лет. Но Уиздом была впервые окольцована орнитологом Чендлером Роббинсом в 1956 году и на тот момент ей было 5 лет. Отец птенца - альбатрос по имени Акеакамаи, с которым самка составляет пару с 2012 года. Альбатросы обычно сходятся на всю жизнь, но считается, что в прошлом у Уиздом были и другие партнеры, которых она пережила. Биологи подсчитали, что птица за свою жизнь высидела по меньшей мере 30-36 птенцов.

Несмотря на то, что птенец появился на свет в феврале, о его рождении на небольшом острове США в северной части Тихого океана было сообщено только на этой неделе, сообщают BBC News.

Альбатросы обычно не откладывают яйца каждый год. Высиживают они только одно яйцо, поэтому каждый птенец важен для будущего популяции.

Уиздом является старейшей птицей за всю историю применения метода кольцевания. Фотографии этой птицы размещали на обложках The Guardian и National Geographic.

США

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